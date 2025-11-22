پخش زنده
جنبش حماس بیانیهای درباره نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی منتشر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس بیانیه حماس، افزایش نقضهای آتش بس، آمریکا و کشورهای ضامن توافقنامه را در برابر مسئولیت خود برای جلوگیری از به خطر افتادن توقف درگیریها قرار میدهد. ادامه اقدامات این رژیم در جابجا کردن خط زرد و پیشروی به سوی غرب منجر به آوارگی بخش دیگری از مردم و تغییر نقشه توافق شده است. علاوه بر این حملات مستمر توپخانهای و جنگندهها به مناطق شرقی هم نقض آشکار توافق آتش بس محسوب میشود.
نقض آتش بس طی این مدت به شهادت صدها فلسطینی منجر شده است.
ما بار دیگر تلاشهای دولت نتانیاهوی جنایتکار را برای تحمیل واقعیتهای جدید که با توافق در تضاد هستند، محکوم میکنیم و از میانجیها میخواهیم به صورت فوری جلوی این نقضها را بگیرند. از آمریکا هم میخواهیم به تعهداتش پایبند باشد و از رژیم اشغالگر بخواهد به مسئولیت هایش عمل کند.