فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند با اشاره به اجرای ۱۱۰ ویژه برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان گفت: ۱۰ خانه از ابتدای امسال تاکنون به همت گروه‌های جهادی شهرستان گتوند برای نیازمندان ساخته و یا تعمیر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ علی جعفری بیان کرد: اکنون نیز به مناسبت هفته بسیج، چهار باب منزل نیازمندان در سطح شهرستان گتوند و روستا‌های بخش عقیلی توسط حوزه‌های مقاومت بسیج و به همت گروه‌های جهادی در حال ساخت است و با توجه به اینکه برخی مقدمات از قبل انجام شده تلاش می‌شود تا پایان هفته بسیج تکمیل شوند.

وی افزود: ایزوگام ۱۰ منزل نیازمندان، تامین ۱۰ پنل خورشیدی، توزیع ۲۰ هزار پرس غذا و ۲۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان از دیگر اقدامات انجام شده توسط پایگاه‌های بسیج از ابتدای سال جاری تاکنون است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گتوند گفت: ساختمان شهدای گمنام در روستای دست بزرگ برای تسهیل در امور زائران توسط گروه جهادی تکمیل شد.

وی افزود: بیش از ۱۱۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، محرومیت‌زدایی، سازندگی، علمی و پژوهشی در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس در کنار اقدامات دفاعی و نظامی به مناسبت هفته بسیج در گتوند در حال برگزاری است.

سرهنگ جعفری اظهارکرد: برگزاری میز خدمت، احداث پنل خورشیدی، بیابان‌زدایی و طرح کاشت نهال، کمک‌های مؤمنانه، ساخت خانه نیازمندان، مسابقات قرآنی، اکران فیلم، قدردانی از منتخبان بسیج و تجلیل از امین میرزازاده به عنوان بسیجی نمونه از جمله برنامه‌های این هفته در گتوند است.