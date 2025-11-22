پخش زنده
شهردار یزد:شهروندان یزدی از اواسط آذرماه به مدت یک ماه، میتوانند در قبال تحویل پسماند خشک، کود کمپوست دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محیالدینی در بازدید از سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد ، گفت: این بازدید با هدف ارزیابی و بررسی برنامهها و فعالیتهای انجامشده و همچنین اقدامات در حال اجرای این سازمان تا پایان سال، صورت پذیرفت.
محی الدینی ادامه داد: همچنین در این بازدید، وضعیت اداره موتوری و مجموعه انبارهای شهرداری نیز مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی در زمینه سامان دادن به وضعیت انبارها و تعیین تکلیف اموالی که در این انبارها نگهداری میشوند، صادر شد.
شهردار یزد همچنین از اجرای طرحی خبر داد که در آن شهروندان میتوانند در ازای تحویل پسماند خشک، کود کمپوست دریافت کنند . محی الدینی افزود: سازمان مدیریت پسماند در فصل حاضر و از اوسط آذرماه به مدت یک ماه، با ایجاد چندین ایستگاه و اطلاعرسانی زمان دقیق و مکان آنها، این امکان را برای مردم فراهم کند تا بتوانند در قبال تحویل زباله خشک، کود کمپوست دریافت کنند. این کود که در کارخانه کمپوست شهرداری تهیه شده است، تأثیرات فراوانی بر افزایش کیفیت و حاصلخیزی خاک دارد و شهروندان میتواند برای فضای سبز، باغچه و گلدان از آن استفاده کنند.
محی الدینی در خصوص عوارض پسماند معوقه دستگاههای دولتی، سازمانها، ادارات و اصناف گفت: مقرر شد شهرداری یزد با استانداری و همچنین دستگاههای اجرایی مکاتبهای انجام دهد تا در صورتی که دستگاههای دولتی امکان پرداخت بدهی خود را ندارند، این بدهی از طریق تهاتر تسویه شود. همچنین در خصوص اصناف هم مقرر شد ضمن اعلام عوارض پسماند و نوسازی، تا پایان سال برای پرداخت بدهی به آنها مهلت داده شود.
شهردار یزد با اشاره به وجود یک سالن آمفیتئاتر نیمه ساز در مجاورت ساختمان مدیریت پسماند، گفت: با توجه به اینکه این سالن در منطقهای از شهر قرار دارد که امکاناتی نظیر سالهای آمفیتئاتر و امثال آن در آنجا وجود ندارد، تکمیل و احداث این سالن میتواند به اجرای برنامههای فرهنگی در آن منطقه کمک کند؛ بنابراین مقرر شد که برآورد کامل هزینهها برای تامین اعتبار انجام شود تا انشالله بتوانیم تا پایان سال جاری این سالن را آماده کنیم تا هم مورد استفاده اداری شهرداری قرار بگیرد و هم مردم منطقه برای برگزاری برنامههای متعدد از آن بهره برداری کنند.
شهردار یزد در پایان اظهار امیدواری کرد که انجام این بازدیدهای دورهای از سازمانهای مختلف و بررسی مشکلات موجود بر سر راه انجام ماموریتهای آنها و تلاش برای رفع آن، در نهایت منجر به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب رضایت مردم یزد شود.