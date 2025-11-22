پخش زنده
امروز: -
دومین رویداد سرمشق فاطمی با حضور فعالان هیئات مذهبی در مصلای زنجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دومین «رویداد سرمشق فاطمی» با حضور فعالان هیئات مذهبی استان زنجان در مصلای این شهر برگزار شد. برگزاری این گردهمایی به برکت ایامی است که مصادف با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیهاست و فرصتی فراهم شد تا مجموعههای فرهنگی و مذهبی استان در کنار یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند.
هدف اصلی این برنامه، انسجامبخشی، همافزایی و هماهنگی بین ارکان هیئت مذهبی استان عنوان شد.
برگزارکنندگان تأکید کردند که تلاش میشود خروجی این نشستها در راستای تعالی هیئت مذهبی و ارتقای فعالیت مداحان، خطبا و کنشگران مذهبی باشد.
در این رویداد، محوریت بر تبیین و ترویج الگوهای فکری، اخلاقی و اجتماعی حضرت زهرا سلاماللهعلیها در ساختار هیئت قرار داشت و زمینهای برای هماندیشی و همکاری بیشتر میان ستایشگران و مسئولان هیئات مذهبی فراهم شد.
کانون فرهنگ مذهبی «خادمالحسین» استان زنجان نیز که با هدف برگزاری مراسم مذهبی و جذب جوانان فعال در عرصههای فرهنگی، مذهبی و هنری فعالیت میکند، ضمن مشارکت در این برنامه اعلام کرد که در تلاش است پیام و سیره حضرت زهرا سلاماللهعلیها را هرچه گستردهتر تبیین کند.
به گفته برگزارکنندگان، سخن گهربار حضرت زهرا که فرمودهاند «من یکتنه پای علی ایستادهام»، الگویی است برای پایداری، ولایتمداری و مسئولیتپذیری در جامعه امروز؛ و امید است که همه کوشندگان این عرصه همچون مادرشان حضرت زهرا (س) تبیینکننده راه ولایت باشند.
در پایان مراسم، به منظور قدردانی از زحمات خادمان شاخص هیئت و چهرههای اثرگذار فعالیتهای مذهبی استان، از چند نفر تجلیل شد.