به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ این بازی عصر امروز شنبه با نتیجه یک بر صفر به نفع میزبان، تیم لیگ برتری گل گهر به پایان رسید تا شناورسازی از راهیابی به مرحله بعد باز بماند.

پیشتر دیگر نماینده استان فولاد هرمزگان توانسته بود از این مرحله عبور کند.

تیم فولاد هرمزگان نیز در مرحله بعدی جام حذفی به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود.