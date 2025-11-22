پخش زنده
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری حراجهای بزرگ پایان سال میلادی و افزایش خریدهای اینترنتی در این ایام، نسبت به رشد جرایم سایبری و روشهای جدید فریب کاربران هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی بیان کرد: هر سال در روزهای منتهی به این حراجها، افراد سودجو با ایجاد صفحات جعلی، تبلیغات اغواکننده و تخفیفهای غیرواقعی، اقدام به فریب کاربران و سرقت اطلاعات بانکی آنان میکنند.
وی گفت: در بسیاری از موارد، کالاها هرگز ارسال نمیشوند یا اجناس تقلبی و بیکیفیت جایگزین کالای اصلی میشوند. بر اساس بررسیهای انجامشده، بخش عمدهای از کلاهبرداریها از طریق سایتها و فروشگاههای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) صورت میگیرد.
پورسلیمی اظهار کرد: فروشگاههایی که فاقد مجوز رسمی هستند، معتبر تلقی نمیشوند و هرگونه تراکنش مالی با آنها میتواند موجب تضییع حقوق خریداران شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به شیوههای مرسوم مجرمان فضای مجازی خاطرنشان کرد: ارسال لینکهای فیشینگ تحت عنوان تخفیف ویژه، فروش کالای جعلی بهجای کالای برند، و دریافت وجه بدون تحویل کالا از روشهای شایع کلاهبرداری در ایام حراجهای بزرگ پایان سال است. به همین منظور از شهروندان درخواست میشود پیش از هر خرید آنلاین، آدرس سایتها را به دقت بررسی کرده و از کلیک روی لینکهای ناشناخته خودداری کنند.
پورسلیمی عنوان کرد: مردم فقط از درگاههای بانکی معتبر با نشان امنیتی https استفاده کنند و بهتر است از کارت بانکی مخصوص خرید اینترنتی با موجودی محدود استفاده شود. در صورت روبهرو شدن با صفحات مشکوک یا پرداخت وجه بدون دریافت کالا، موضوع باید از طریق سامانه رسمی پلیس فتا به نشانی [www.cyberpolice.ir](http://www.cyberpolice.ir) شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰، یا سامانه ارتباطات مردمی قوه قضاییه (سجام) به نشانی [www.sajam.scpd.ir](http://www.sajam.scpd.ir) گزارش شود تا پیگیری قانونی فوری انجام شود.
وی گفت: اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی، مهمترین ابزار مقابله با جرایم سایبری است و اعتماد بیجا به تبلیغات چشمگیر و قیمتهای غیرواقعی میتواند خسارات مالی و هویتی سنگینی به مردم وارد کند.