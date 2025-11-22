خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام، چالش‌های توسعه، مدیریت منابع، کاهش بیکاری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی و نقش دانشگاه‌ها و رسانه‌ها در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای بررسی شد و بر لزوم برنامه‌ریزی علمی، توزیع عادلانه منابع و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌ گذاری تأکید گردید.

«احمدکرمی» استاندار ایلام در این نشست با تأکید بر اینکه توسعه استان باید مبتنی بر برنامه‌ریزی علمی و توزیع عادلانه منابع باشد، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی است که در گذشته بدون پشتوانه کارشناسی اتخاذ شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نابرابری‌های موجود در استان ناشی از توزیع نامناسب ثروت و اجرای طرح‌هایی بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی بوده است، افزود: تمام شهرستان‌ها باید به‌صورت متوازن توسعه یابند و طرح ها بر اساس اولویت‌ها و توان بالقوه هر منطقه اجرا شوند.

«فریدون همتی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، برنامه‌ریزی علمی و واقع‌بینانه را لازمه توسعه استان دانست و گفت: تحقق توسعه بدون همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد جذابیت برای حضور سرمایه‌گذاران در استان اضافه کرد: سرمایه‌گذار وظیفه‌ای در رفع محدودیت‌های اداری ندارد، تا زمانی که سود و امنیت اقتصادی تضمین نشود، سرمایه‌گذاری در استان شکل نخواهد گرفت.

همچنین صبح امروز و همزمان با آغاز هفته بسیج، مراسم غبارروبی مزار شهید گمنام واقع در استانداری ایلام با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مسئولان برگزار شد.