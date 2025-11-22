به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جلسه بر لزوم اتمام طرح آبرسانی از سد چراغ ویس به بانه تاپایان آذر ماه تاکید شد.

استاندار کردستان در این جلسه اظهار کرد: شتاب بخشی به اجرای پروژه آبرسانی سد چراغ ویس به بانه از اولویت‌های اساسی برنامه‌های مدیریت استان است.

لهونی گفت: تلاش می‌کنیم با تسریع در بهره برداری از این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به تنش‌های آبی در شهرستان بانه و روستا‌های تابعه برطرف شود.

وی افزود: پروژه انتقال آب از سد چراغ ویس به بانه از مهم‌ترین پروژه‌هایی در کشور است که مسیر پیشرفت حداقل یک ساله را حدودا ۴ ماهه پیموده است.

استاندار استان کردستان ضمن قدردانی از مردم شهرستان بانه گفت: مدیریت بهتر تنش آبی در بانع نیازمند همکاری بیشتر شهروندان بانه‌ای است و از همه ظرفیت‌های موجود در استان برای رفع تنش آبی استفاده می‌کنیم.