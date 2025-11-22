پخش زنده
آتشفشان معروف هاوایی فوران کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری رویترز، آتشفشان کیلاویا در هاوایی شروع به فوران کرده است. بر اساس تصاویر ضبط شده با دوربینهای سازمان زمینشناسی ایالات متحده (USGS)، گدازههای مذاب از دهانه آتشفشان کیلاویا (Kilauea) در هاوایی در شب جمعه مشاهده شد.
رصدخانه آتشفشان هاوایی اعلام کرد احتمال فوران دیگری وجود دارد و بیشترین احتمال وقوع این فوران آتشفشانی، بین روزهای یکشنبه (فردا) و سهشنبه (سه روز دیگر) است.
کیلاویا یکی از فعالترین آتشفشانهای جهان است که از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴ به طور متناوب فوران میکند.
آتشفشان کیلاویا در هاوایی نهم نوامبر دوباره فوران کرد و فوارهای عظیم از گدازه را به هوا پرتاب کرد.
سازمان زمینشناسی ایالات متحده اعلام کرد که این آتشفشان تقریباً ۵ ساعت به طور مداوم فوران کرده و گدازهها در طول این رویداد به ارتفاع ۳۰۰ تا ۳۳۰ متر به هوا پرتاب شدهاند. طبق اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، این سی و ششمین فوران این کوه آتشفشانی از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون است.