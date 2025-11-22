پخش زنده
دو شکارچی میش وحشی با اسلحههای غیر مجاز در پارک ملی قمیشلو درشهرستان تیران وکرون دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسئول پارک ملی و حیاتوحش قمیشلو گفت: در گشت زنیهای شبانه روزی، از دو متخلف شکار و صید در ارتفاعات سخت گذر این پارک ملی یک قبضه اسلحه شکاری کالیبر ۱۲ قاچاق بدون مدارک قانونی و یک قبضه اسلحه شکاری کالیبر ۱۲ دیگر که در دست غیرمجاز بود، کشف و ضبط شد.
محمد بلماسب افزود: این متخلفان که با هدف شکار غیرمجاز وارد منطقه شده بودند، پیش از دستگیری موفق به شکار یک میش وحشی شدند.
وی ادامه داد: با تشکیل پرونده، متخلفان برای اجرای مراحل قانونی به مقام قضایی شهرستان معرفی شدند.
بلماسب گفت:این اقدام قاطعانه نشان از عزم جدی محیطبانان در حفاظت از گونههای جانوری و مقابله با هرگونه تخلف زیستمحیطی است.
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با مساحت ۱۱۳ هزار هکتار در ۴۵ کیلومتری شمال غرب شهر اصفهان واقع شده است. این منطقه زیستگاه گونههای مختلف حیات وحش از جمله آهو، قوچ، پازن، میش، کَل، بُز، گُرگ، کبک، تیهو و کفتار است.