به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: نخلستان‌های داراب ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار است که برداشت خرما از ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار نخلستان‌های مثمر این شهرستان آغاز شده است.

حبیب الله فتحی ادامه داد: پیش بینی می‌شود از هر هکتار بیش از ۷ تن خرما و در مجموع بیش از ۲۰ هزار تن خرما برداشت و علاوه بر بازار داخلی وبه کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه صادر شود.

او افزود: برداشت خرما از نخلستان‌های این شهرستان با برداشت رطب کبکاب آغاز می‌شود و بسته به ارقام مختلف این محصول تا اواسط آذر ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی داراب گفت: مهمترین ارقام خرمای این شهرستان شامل شاهانی، خاصویی، پیارم، گنتار و زاهدی است.