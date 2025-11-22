به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از شناسایی و دستگیری ۳ متهم خبرداد که با کپی اطلاعات کارت بانکی بیش از ۵ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند.

سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهمان که به عنوان شاگرد در واحد‌های صنفی مشغول به فعالیت بودند، با سوء استفاده از اعتماد مشتریان، اقدام به کپی کارت‌های بانکی و برداشت ازحساب‌های بانکی تعدادی از آنان کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در این خصوص سه متهم شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر شدند.

وی با اشاره به تحویل متهمان به مرجع قضائی به شهروندان توصیه کرد: هنگام خرید کارت خود را به فروشنده‌ها اعلام نکنند و همچنین رمز کارت بانکی خود را بصورت دوره‌ای تغییر دهند، تا از کلاهبرداری سایبری جلوگیری شود.