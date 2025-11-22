پخش زنده
امروز: -
اصفهان به مقصدجدیدگردشگری سلامت بیماران عراقی تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: اصفهان آماده است به عنوان قطب گردشگری سلامت منطقه، خدمات درمانی باکیفیت و مقرون به صرفه را به بیماران عراقی ارائه دهد.
امیر کرمزاده با حضور در نشست مشترک با احمد لطیف علی، سرکنسول جمهوری عراق در اصفهان، با بررسی ظرفیتهای درمانی اصفهان بهعنوان مقصد جدید گردشگری سلامت برای بیماران عراقی در توسعه تعاملات بینالمللی حوزه سلامت تأکید کرد و افزود: برای بیماران عراقی بسته کاملی از خدمات درمانی با قیمت روز آماده شده است، تا علاوه بر شفافیت در هزینهها، بیماران از آغاز تا پایان روند درمان دغدغهای بابت امور مالی نداشته باشند.
وی ادامه داد: در راستای تسهیل پرداختها، با همکاری آژانسهای درمانی عراق، سازوکارهایی طراحی شده که امکان اجرای تراکنشهای مالی امن و آسان را فراهم میکند و بیماران میتوانند با خیال آسوده در دوره درمان خود اقامت کنند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت بیمه درمانی بینالمللی در گسترش تعاملات سلامت محور گفت: همکاری میان کارگزاران بیمهای ایران و عراق میتواند روند فعالسازی و استفاده از بیمه را تسهیل کند تا بیماران در کوتاهترین زمان از پوشش کامل بهرهمند شوند.
کرم زاده گفت:گردشگری سلامت نه فقط معرف توانمندیهای علمی و پزشکی ایران است، بلکه ابزاری مؤثر برای دیپلماسی فرهنگی و تقویت پیوندهای مردمی بین دو ملت ایران و عراق محسوب میشود.
کرمزاده افزود: توسعه همکاری با بیمارستانهای عراقی و ایجاد ارتباط خواهرخواندگی میان مراکز درمانی دو کشور، گام مؤثری برای انتقال دانش پزشکی و ارتقای پوشش خدمات در منطقه است.