به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری الرایه، وزارت بهداشت نوار غزه در گزارش روزانه خود درباره تعداد شهدا و زخمی‌ها در نوار غزه اعلام کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته ۷ شهید و ۳۰ زخمی به بیمارستان‌ها منتقل شدند. هنوز تعداد زیادی از شهدا در خیابان‌ها و زیر آوار‌ها هستند که نیرو‌های امدادی به آنها دسترسی ندارند.

از زمان آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۳۱۸ فلسطینی شهید، ۷۸۸ نفر زخمی و ۵۷۲ پیکر جمع آوری شده‌اند.

شمار شهدا از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۹,۷۳۳ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۰,۸۶۳ رسیده است.