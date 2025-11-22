با پیگیری شورای شهرستان سرخس، قطار مسافری جمعه‌شب‌ها به مسیر مشهد–سرخس بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس شورای شهرستان سرخس گفت: مدتی بود که سرویس برگشت قطار مسافری در روزهای جمعه حذف شده بود و این موضوع مشکلات زیادی برای شهروندان و مسافران ایجاد کرده بود.

مهدی علیمیرزایی افزود: با پیگیری‌های مستمر از طریق راه‌آهن، این خط دوباره برقرار شد تا شهروندان سرخس و کارمندانی که جمعه‌ها از مشهد به سرخس بازمی‌گردند، در زمینه تردد با مشکل مواجه نشوند.

وی افزود: طبق گفته مدیر پایانه ریلی سرخس، به دلیل انجام تعمیرات دوره‌ای قطار، در یکشنبه شبها از مشهد به سرخس و صبح‌های دوشنبه از سرخس به مشهد قطار نخواهیم داشت.

مهدی علیمیرزایی تأکید کرد: از مردم و مسافران درخواست می‌کنیم برای استفاده از قطار در مسیر مشهد–سرخس حتماً بلیت تهیه کنند زیرا افزایش سطح اشغال قطار باعث بهبود خدمات، افزایش تعداد واگن‌های مسافری و تقویت این مسیر ریلی خواهد شد.