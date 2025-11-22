پخش زنده
نوری مالکی برای تصدی پست نخست وزیری در عراق نامزد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه روداوو، مجلس شورای حزب دعوت اسلامی، نوری المالکی دبیرکل حزب را برای تصدی پست نخستوزیری در دولت آیندهٔ عراق نامزد کرد.
این حزب در بیانیهای کوتاه امروز شنبه، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که شورا این تصمیم را بهصورت جمعی گرفته است.
نوری المالکی امروز شنبه به منطقه کردستان سفر میکند تا با رهبران منطقه کردستان درباره موضوع تشکیل دولت آینده عراق گفتوگو کند.
گروه چارچوب هماهنگی در شب ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ جلسهای برگزار و تشکیل «بزرگترین فراکسیون» در پارلمان را اعلام کرد. همچنین گروه چارچوب هماهنگی تصمیم گرفت دو کمیته تشکیل دهد:
کمیتهٔ اول برای انتخاب نامزد پست نخستوزیری، و کمیتهٔ دوم برای مذاکره با طرفهای دیگر جهت تشکیل دولت.
حزب دموکرات کردستان نیز همچون دورههای گذشته، جایگاه خود را به عنوان قدرت نخست در منطقه کردستان حفظ کرد و با کسب بیش از یک میلیون رأی، ۲۷ کرسی در پارلمان عراق به دست آورد.
طبق نتایج نهایی اعلام شده در کمیسیون انتخابات، ائتلاف الاعمار و التنمیه (سازندگی و توسعه) با کسب ۴۶ کرسی در رتبه نخست قرار گرفت، سپس ائتلاف دولت قانون با ۲۹ کرسی در جایگاه دوم قرار دارد. پس از آن، جنبش صادقون و همچنین تقدم هرکدام با ۲۷ کرسی در مقام سوم قرار گرفتهاند.
حزب دموکرات کردستان ۲۶ کرسی بهدست آورده، ائتلاف قوای دولت ملی ۱۸ کرسی، سازمان بدر نیز ۱۸ کرسی، و اتحادیه میهنی کردستان ۱۵ کرسی، همچنین ائتلاف عزم نیز ۱۵ کرسی کسب کرده است.