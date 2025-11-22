پخش زنده
همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر شهید گمنام در مدارس شهرستان فیروزه تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فریمان گفت: همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با ورود پیکر شهدای تازه تفحص شده به خراسان رضوی، مدارس حضرت معصومه (س)، زینب کبری (س)،ام الائمه (س) و امام رضا (ع) فریمان و مدارس روستاهای بازوبند و نجف آباد این شهرستان، میزبان یک شهید گمنام بودند.
جعفر گرمابی افزود: این شهید والامقام ۲۲ ساله در عملیات والفجر ۶ در منطقه عملیاتی چیلات به شهادت رسید.
سخنرانی راوی راهیان نور، بیان خاطرات شهدا، مداحی و امضای میثاق نامه دانش آموزان با این شهید گرانقدر، از برنامههای این مراسم معنوی بود.