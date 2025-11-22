به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک انجمن مسیحی شنبه اعلام کرد، شمار دانش‌آموزان و معلمانی، که روز گذشته در یک مدرسه کاتولیک در مرکز نیجریه ربوده شدند، به ۳۱۵ نفر افزایش یافت. این دومین حمله از این نوع است که ظرف یک هفته در پرجمعیت‌ترین کشور آفریقا روی می‌دهد.

این حمله سحرگاه جمعه، پس از حمل روز دوشنبه، در مدرسه مختلط «سَنت مِری» در ایالت نیجر، در مرکز نیجریه روی داد. در حمله روز دوشنبه که در دبیرستانی در ایالت همسایه کِبی انجام گرفت، ۲۵ دختر ربوده شدند.

انجمن مسیحیان نیجریه (CAN) در بیانیه‌ای اعلام کرد «در آمار قبلی، که تعداد ربوده شدگان در مدرسه کاتولیک سنت مری ۲۲۷ نفر اعلام شده بود، بررسی و بازنگری شد.

بنابراعلام این انجمن، «هم اکنون تعداد کل قربانیان ربوده شده در مدرسه ابتدایی و متوسطه کاتولیک سَنت مِری، در پاپیری، در منطقه دولت محلی آگوارا در ایالت نیجر، به ۳۰۳ دانش‌آموز و ۱۲ معلم رسیده است».

این رقم تقریباً نیمی از دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده در مدرسه (۶۲۹ دانش‌آموز) را شامل می‌شود.

مقامات ایالت‌های همسایه، کاتسینا و پِلاتو، در اقدامی محتاطانه، تعطیلی همه مدارس را فرمان دادند.

دولت ایالت نیجر نیز مدارس متعددی را تعطیل کرد و «بولا تینوبو» رئیس جمهور نیجریه، به منظور مدیریت بحران، برنامه‌های بین‌المللی خود، از جمله شرکت در اجلاس گروه ۲۰ را در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) لغو کرد.

این دو آدم ربایی جمعی و حمله به کلیسایی در غرب نیجریه، که در پی آن دو نفر کشته شدند، پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرد در نیجریه مداخله نظامی می‌کند. ترامپ به دلیل آنچه وی قتل عام مسیحیان به دست عناصر تندروی افراطی می‌خواند، چنین تهدیدی کرد.

نیجریه همچنان از ربودن نزدیک به ۳۰۰ دختر جوان به دست عناصر افراطی بوکوحرام در چیبوُک در ایالت بوُرنُو (شمال شرقی)، در بهت و وحشت است. از این ماجرا ۱۰ سال می‌گذرد. برخی از این دختران همچنان مفقود هستند.