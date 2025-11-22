به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رکاب‌زنان تیم دوچرخه‌سواری سپاهان در آخرین مرحله از لیگ برتر امسال به میزبانی پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران در ماده‌ها و رشته‌های مختلف ۹ مدال با بیشترین سهم مدال طلا به دست آوردند.

به این ترتیب مجموع امتیازات سپاهان بیشتر از تیم‌های رعد پدافند هوایی و گل‌گهر سیرجان شد و قهرمانی به این تیم رسید.

تیم دوچرخه‌سواری جاده سپاهان هم سال جاری، در لیگ برتر پس از تیم ملوان بندر انزلی نایب‌قهرمان شد و جوانان این باشگاه هم در لیگ برتر جاده به مقام سوم دست یافتند، تا در نهایت با یک قهرمانی، یک نایب‌قهرمانی و یک سومی پرونده مسابقات امسال بسته شود.