رکابزنان تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برای چهارمین بار پیاپی، قهرمان لیگ برتر دوچرخهسواری پیست باشگاههای کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رکابزنان تیم دوچرخهسواری سپاهان در آخرین مرحله از لیگ برتر امسال به میزبانی پیست مجموعه ورزشی آزادی تهران در مادهها و رشتههای مختلف ۹ مدال با بیشترین سهم مدال طلا به دست آوردند.
به این ترتیب مجموع امتیازات سپاهان بیشتر از تیمهای رعد پدافند هوایی و گلگهر سیرجان شد و قهرمانی به این تیم رسید.
تیم دوچرخهسواری جاده سپاهان هم سال جاری، در لیگ برتر پس از تیم ملوان بندر انزلی نایبقهرمان شد و جوانان این باشگاه هم در لیگ برتر جاده به مقام سوم دست یافتند، تا در نهایت با یک قهرمانی، یک نایبقهرمانی و یک سومی پرونده مسابقات امسال بسته شود.