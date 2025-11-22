معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: مجموع افزایش تولید بنزین و نفت‌گاز از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تا شهریور امسال معادل تولید آنها در یک پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدعلی دادور» با اشاره به افزایش تولید بنزین و نفت‌گاز در یک سال گذشته (شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد پالایشگاه‌ها، از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، تولید بنزین و نفت‌گاز در مقایسه با مدت مشابه (شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) به ترتیب ۴.۳ و ۴.۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته که این افزایش هم در تولید بنزین و هم در تولید نفت‌گاز، معادل یک پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام است.

وی با اعلام اینکه شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، تولید بنزین موتور ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده است، افزود: این رقم از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تا شهریور امسال، به ۱۰۲.۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است؛ تولید نفت‌گاز نیز از شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، ۱۱۱ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ به ۱۱۵.۷ میلیون لیتر در روز رسیده است.

جهش تولید در بنزین و نفت‌گاز

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: افزایش تولید صورت‌گرفته در بنزین موتور و نفت‌گاز در حالی در یک‌سال گذشته از ابتدای استقرار دولت چهاردهم تحقق یافته که پالایشگاه جدیدی به مجموع پالایشگاه‌های کشور اضافه نشده، اما در هر دو حوزه معادل یک پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام افزایش صورت گرفته است.

دادور به مقایسه تولید بنزین و نفت‌گاز در ۶ ماه ابتدایی امسال با مدت مشابه پارسال پرداخت و گفت: تولید بنزین در ۶ ماه ابتدایی پارسال ۹۸ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم با نیم میلیون لیتر افزایش در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ به ۹۸.۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

وی با اعلام اینکه توزیع بنزین از ۱۲۴.۵ میلیون لیتر در روز در ۶ ماه سال ۱۴۰۳ با رشد ۸ میلیون لیتری مصرف نسبت به ۶ ماه امسال به ۱۳۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، اظهار کرد: تولید نفت‌گاز نیز از ۱۱۲ میلیون لیتر در روز در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ میلیون لیتر در ۶ ماه ابتدایی امسال افزایش یافته است.

افزایش ۷۲ هزار بشکه‌ای خوراک

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از دیگر اقدام‌های صورت‌گرفته در صنعت پالایش کشور از ابتدای استقرار دولت چهاردهم را افزایش خوراک پالایشگاه‌ها دانست و افزود: خوراک پالایشی از شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور پارسال، ۲ میلیون و ۲۸۷ هزار بشکه در روز بوده که این رقم در شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور امسال با افزایش ۷۲ هزار بشکه‌ای به ۲ میلیون و ۳۵۹ هزار بشکه در روز رسیده است.

دادور درباره وضع خوراک پالایشگاه‌ها در ۶ ماه ابتدایی امسال و مقایسه آن با مدت مشابه پارسال گذشته بیان کرد: خوراک پالایشی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، ۲ میلیون و ۳۰۲ هزار بشکه در روز بوده که در ۶ ماه ابتدایی امسال به ۲ میلیون و ۳۲۱ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

وی با اشاره به بازسازی واحد آراف‌سی‌سی پالایشگاه شازند اراک اظهار کرد: در واحد آراف‌سی‌سی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک از ۱۳ سال گذشته تاکنون تنها تعمیرات اضطراری انجام شده بود و به همین دلیل تولید محصولات بنزین و نفت‌گاز آن در سال‌های اخیر با کاهش چشمگیر و محسوسی مواجه شده بود.

معاون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: با وجود فشار‌های موجود در حوزه مصرف مانند حجم بالای مصرف در ۶ ماه ابتدایی امسال ناشی از مسافرت‌های نوروزی و تابستانه و همچنین جنگ ۱۲ روزه، واحد آراف‌سی‌سی پالایشگاه اراک به‌ویژه تمام اجزا و قطعه‌های داخلی و خارجی راکتور‌های آن به‌طور اساسی و کامل مورد بازسازی قرار گرفت تا از ازکارافتادگی همیشگی این واحد ممانعت شود.