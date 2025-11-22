به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه‌ی مقاومت بسیج سپاه فسا از گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان فسا در ۵ آذر خبر داد و افزود: رزمایش جهادگران فاطمی، اعزام گروه‌های جهادی برای خدمت‌رسانی به مناطق محروم شهری و روستایی با حضور داوطلبان بسیجی، برپایی ۲۳ یادواره شهدا در مساجد و محلات شهرستان و نشست‌های بصیرتی و حلقه‌های معرفتی، برگزاری جلسات با محور جهاد تبیین و مقابله با تحریف واقعیت‌ها در رسانه و جامعه از مهم ترین برنامه های هفته بسیج در این شهرستان است.

سرهنگ سجاد راحت طلب افزود: ارائه خدمات پزشکی رایگان، اجرای برنامه‌ اهدای خون به بیماران نیازمند، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، برپایی شب شعر بسیج، جشنواره سرود «نغمه‌های افتخار»، اردوی راهیان پیشرفت، استقبال از شهید گمنام و برگزاری آیین تشییع در شهرستان و برگزاری رقابت‌های کوهپیمایی بسیجیان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان است.

فرمانده ناحیه‌ مقاومت بسیج سپاه فسا از دیدار با خانواده شهدا در این هفته هم خبر داد و گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته با حضور همه مسئولان شهرستان فسا در قالب ۱۲ گروه از ۶۰ خانواده شهید به نمایندگی از هزار و ۱۰۰ شهید سرافراز شهرستان فسا دیدار خواهد شد.

این برنامه‌ها در موضوعات مختلف و با مشارکت اقشار مختلف بسیج در سطح شهرستان فسا برگزار می‌شود.