حمایت از طرحهای دام پروری مددجویان کمیته امداد در گلبهار

با هدف حمایت از دامداری و دام پروری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گلبهار، سه دامپزشک به این منطقه اعزام شدند.