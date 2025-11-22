حمایت از طرحهای دام پروری مددجویان کمیته امداد در گلبهار
با هدف حمایت از دامداری و دام پروری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گلبهار، سه دامپزشک به این منطقه اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد گلبهار با اشاره به بازدید از فعالیت ۱۴۰ طرح دامداری کوچک در روستاهای شهرستان گلبهار گفت: این طرح با همکاری مشترک دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد و کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گلبهار، اجرا شد.
نوید زارعی گفت: در شهرستان گلبهار ۱۱۵ طرح دامداری فعال است که از این تعداد ۴۰ طرح مربوط به دام سنگین است.