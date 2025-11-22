به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، رییس جمهور لبنان در سالروز استقلال لبنان از استعمار فرانسه می‌گوید استقلال حقیقی از اقتدار دولت حاکمیت کامل و آزادسازی کامل مناطق کشور از اشغالگران می‌گذرد.

جوزف عون در همین زمینه به تجاوزات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان اشاره و خواستار همکاری کشور‌های ضامن آتش بس برای مقابله با این تجاوزات شد. رژیم اشغالگر علاوه بر چند نقطه قبلی مرزی که در اشغال دارد اخیرا دیوار مرزی بتونی جدید در جنوب غرب و جنوب شرق روستای یارون ایجاد کرده و عملا ۴ هزار متر مربع از این مناطق را به اشغال خود در آورده است.

تاریخ چند دهه گذشته به ویژه اقدامات مقاومت اسلامی لبنان در سال ۲۰۰۰ در اخراج اشغالگران نشان داد صهیونیست‌ها جز با مقاومت حاضر به عقب نشینی از این مناطق نیستند. همه اینها غیر از تجاوز روزانه هوایی به بیروت و دیگر مناطق این کشور است و حتی یونیفل یا همان نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل هم به نقض هوایی ۷۵۰۰ بار و نقض زمینی ۲۵۰۰ مورد اذعان کرده است نقض بی پایان آتش بس باعث شده تا مسولان لبنانی تصمیم بگیرند امسال از برگزاری مراسم رسمی روز استقلال لبنان که هر سال به صورت رژه ارتش و سان دیدن رییس جمهور در مجموعه کاخ ریاست جمهوری برگزار می‌شد منصرف شوند.