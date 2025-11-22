پخش زنده
همزمان با هفته بسیج، بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بهرهبرداری از ۱۳۵ طرح عمرانی و احیای قنوات، گام بزرگی در توسعه زیرساختها برداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: همچنین ۳۳ کارگاه اشتغالزایی افتتاح میشود.
هنری با بیان اینکه به مناسبت هفته بسیج، رزمایش جهادگران فاطمی ۵ در سراسر استان آغاز شده است، افزود: این رزمایش که از تاریخ ۲۹ آبان شروع شده، تا ۹ آذر ادامه خواهد داشت.
به گفته وی در این مدت، ۹۳۵ گروه جهادی در قالب قرارگاههای جهادی شهرستانی، محلی و پهنهای در نقاط مختلف استان، از جمله محلات، حاشیه شهرها و روستاها، مشغول به خدمترسانی هستند.
هنری گفت: خدمات گسترده این گروهها شامل اصناف، سلامت، عمرانی، اشتغالزایی، آموزشی و علمی است که متناسب با ظرفیت اقشار مختلف بسیج برنامهریزی شده است.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به حضور گروه جهادی شهید رجایی زیرکوه در اردکول گفت: برای ساماندهی گروههای متعدد، در هر شهرستان یک قرارگاه جهادی شهرستانی و در محلات قرارگاه جهادی محلی پیشبینی شده است.
هنری تاکید کرد: داشتن مکان ثابت برای تجهیزات و همچنین ایجاد مرکزی برای گردهمایی شبانهروزی جوانان و جهادگران در دستور کار است.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: یکی دیگر از برنامههای هفته بسیج، برگزاری بزرگترین اجتماع جهادگران استان در روز ششم آذر ماه در حسینیه جماران به منظور تقدیر از فعالان عرصههای جهادی است.