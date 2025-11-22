به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این شهدای گمنام که رده سنی آنها بین ۲۰ تا ۲۷ سال است، از مناطق مختلف شلمچه، جزیره مجنون و مهران تفحص شده و در عملیات‌های کربلای ۵، خیبر و والفجر ۳ به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.

پیکر این شهدا در سه مکان قرارگاه حمزه سیدالشهدا، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و شهر نازک علیا پلدشت به خاک سپرده خواهند شد.

مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و یاد و خاطره این شهیدان والامقام گرامی داشته خواهد شد.