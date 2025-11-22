پخش زنده
مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام شامگاه فردا در مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار خواهد شد و مراسم تشییع این شهدا نیز روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از میدان انقلاب ارومیه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این شهدای گمنام که رده سنی آنها بین ۲۰ تا ۲۷ سال است، از مناطق مختلف شلمچه، جزیره مجنون و مهران تفحص شده و در عملیاتهای کربلای ۵، خیبر و والفجر ۳ به درجه رفیع شهادت نائل آمدهاند.
پیکر این شهدا در سه مکان قرارگاه حمزه سیدالشهدا، شرکت شهرکهای صنعتی استان و شهر نازک علیا پلدشت به خاک سپرده خواهند شد.
مراسم وداع و تشییع شهدای گمنام با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار میشود و یاد و خاطره این شهیدان والامقام گرامی داشته خواهد شد.