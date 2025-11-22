پخش زنده
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم شفافیت در مالکیت بانکهای غیردولتی گفت: سهامدار اصلی هر بانک باید مشخص و پاسخگو باشد؛ ما سامانه مربوط به شناسایی سهامداران را طراحی کردهایم و اجرای آن بهزودی تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت بانک مرکزی، با تأکید بر اهمیت و بزرگی سهم بانکها در اقتصاد ایران گفت: بانکها مهم هستند و خطای آنها هم قطعا خیلی مهم است.
او گفت: سهامدار اصلی بانکهای غیردولتی باید مشخص و معلوم باشد؛ ما باید بدانیم در هر بانک با چه کسی به عنوان سهامدار رو به رو هستیم. این کار به سرعت باید انجام شود؛ البته ما سامانه مربوطه را طراحی و اجرا کردیم. هر سهامدار باید پاسخگوی بانک و اقداماتی که در آن بانک انجام میشود، باشد.
برای داراییهای بانک آینده مشتری پیدا شد
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف داراییهای بانک آینده، گفت: بیش از ۳۴۰-۳۵۰ رقم دارایی بانک آینده شناسایی شده است؛ باتوجه به اختیاراتی که گرفتیم بناشده هیات سه نفره متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور یا نمایندگان آن تشکیل شوند تا هیات کارشناسان برای ارزش گذاری داراییها برگزار شود.
الان ورود کردهاند، چند تا از داراییها مشتریانی دارند، کار به خوبی پیش میرود و اطلاع رسانی را حتما انجام خواهیم داد.
مؤسسه ملل فقط یک سال برای اصلاح فرصت دارد
فرزین در بخش دیگری از سخنان خود درباره موسسه ملل گفت: فعلا برای این موسسه ماده ۳۰ را اعمال کردیم؛ الان هیات سرپرستی در این موسسه مشغول به کار شدهاند؛ هر روز به من گزارش میدهند و فرایند کار به خوبی پیش میرود.
وی با بیان اینکه امیدواریم موسسه ملل اصلاح شود، گفت: یکی دوسال به این موسسه برنامه اصلاحی داده بودیم ولی اجرا نمیکردند و مجبور شدیم به سمت ماده ۳۰ برویم. نمیدانم برای چه این موسسه بیش از ۳۰۰ شعبه دارد که بخش زیادی از آن اجارهای است؟ تمام این شعب را تعیین تکلیف میکنند. آنها هم باید پاسخ دهند.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این موسسه نهایتا یک سال طبق قانون فرصت دارد؛ البته میتوانیم فرصت را تمدید کنیم ولی قصد ما این است که بعد از یک سال درباره بانک تصمیم بگیریم. اگر اصلاح شود به فرایند عادی بر میگردد اگر اصلاح نشود وارد فرایند گزیر خواهد شد.