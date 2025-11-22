به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی که در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد برابر تیم دسته یکی پالایش نفت بندرعباس به میدان رفت و ۲ به ۱ برنده شد.

در این دیدار، علی علیپور و اوستون ارونوف برای سرخ‌پوشان پایتخت گلزنی کردند.

پرسپولیس روز جمعه هفتم آذرماه در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال در قزوین به مصاف شمس‌آذر می‌رود. سرخ‌پوشان پایتخت هم اکنون با ۱۵ امتیاز در رتبه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارند.