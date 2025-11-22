شهردار منتخب نیویورک در حضور ترامپ و در کاخ سفید از همدستی امریکا در جنایت صهیونیست ها در نسل کشی غزه انتقاد و خواستار توقف تامین مالی این نسل کشی از سوی دولت آمریکا شد.

به گزارش سرویس بین الملل خخبرگزاری صداوسیما از نیویورک، زهران ممدانی ۳۴ ساله که قرار است حدود ۴۰ روز دیگر به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک، سکان بزرگترین شهر آمریکا و خاستگاه اصلی مالی و تجاری ترامپ را در دست بگیرد ، این انتقاد را در دیدارش با ترامپ مطرح کرد .

او گفت: من درباره نسل کشی اسرائیل و تامین مالی آن توسط دولت خودمان با رئیس جمهور صحبت کردم و اینکه نیویورکی ها می خواهند پول مالیاتشان به نفع نیویورکی ها وتامین زندگی آبرومندانه برای خودشان هزینه شود آن هم در شرایطی که دستکم در نیویورک 100 هزار کودک بی خانمان داریم، مردم نیویورک از اینکه دلارهای مالیاتی شان صرف جنگ های بی پایان می شود خسته اند.

پیش از این دیدار و در ماه های اخیر این دو ، انتقادهای و حملات کلامی زیادی نسبت به هم داشتند و حالا ممدانی برای تضمین دریافت بودجه نیویورک از ترامپ و ترامپ هم برای درامان ماندن کار وتجارتش در نیویورک ترجیح داده اند از در تعامل وارد شوند.

ترامپ در حضور خبرنگاران، برخلاف مواضع قبلی اش ، به تمجید از ممدانی پرداخت، رویکردی که در افکار عمومی امریکا به آن با بی اعتمادی نگریسته می شود.

وقتی مجری تلویزیون سی ان ان آمریکا از الیزابت وارن عضو مجلس سنای امریکا پرسید که آیا شما هم از این لحن ظاهرا صمیمی بین این دو در حالی که آماده دعوا با هم هستند، شگفت زده شدید؟ وی اینگونه پاسخ داد: من دقیق به حرف هاگوش کردم و متوجه شدم که یک جی کار می لنگد و آن هم مقرون به صرفه نبودن زندگی در نیویورک است و گرانی شدید در این شهر که فریاد طرفداران هر دو حزب را درآورده است. ترامپ به همین خاطر و برای اینکه در انتخابات سال آینده کنگره ، حزبش آسیب نبیند، تلاش کرد تا با حرفه ای ممدانی مبنی بر ضرورت کاهش هزینه ها و قیمت ها در نیویورک همراه شود.

صحبت های کایت ادواردز فعال رسانه ای آمریکایی هم در این باره گفت: مشکل ترامپ این است که ما اصلا نمی دانیم که آیا این وضعیت، بیشتر از یکروز دوام خواهد آورد یا نه؟ او هنوز هم ممکن است که یک ماه دیگر نیروهای ارتش را به نیویورک اعزام کند. اصلا نمی توان به حرف های ترامپ اعتماد کرد و هیچ وقت نمی شود فهمید حرفهاش راست است یا دروغ؟