به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان با چهارده میلیون و ششصد هزار واحد دامی، ده درصد از کل فرآورده‌های دامی کشور را تولید می‌کند و صدرنشین کشور در تولید گوشت قرمز است.

مجید جعفری افزود: همچنین این استان در تولید شیر رتبه سوم و در تولید تخم‌مرغ رتبه پنجم کشور را داراست و مجموع تولید فرآورده‌های دامی استان به یک میلیون و ۵۷۵ هزار تن می‌رسد که آن‌را در رتبه سوم کشوری قرار می‌دهد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های آبی استان، به پیشرفت‌های بخش آبزی‌پروری نیز اشاره کرد و گفت: وجود هزار و ۶۰۰ مرکز تولید آبزیان در خراسان رضوی، بستر مناسبی برای تولید انواع ماهیان سردآبی فراهم کرده است و این بخش نیز با روندی رو به رشد، به سهم خود در تولیدات پروتئینی استان می‌افزاید.