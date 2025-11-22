پرنده کمیاب و بسیار ارزشمند «هوبره» برای نخستین بار در شهرستان فیروزه مشاهده و ثبت شد.

مشاهده و ثبت پرنده کمیاب و بسیار ارزشمند «هوبره» در فیروزه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزه گفت: پیرو گزارشات مردمی توسط کشاورزان و دوستداران طبیعت شهرستان مبنی بر مشاهده گونه ارزشمند و نادر «هوبره» در برخی اراضی زراعی، تحقیقات میدانی گسترده‌ای توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست انجام شد تا صحت و سقم ماجرا روشن شود.

حمید جوانبخت افزود: براساس تصاویر ثبت شده توسط یکی از علاقه‌مندان طبیعت، حضور این گونه کم نظیر برای نخستین بار در شهرستان فیروزه به اثبات رسید.

او ادامه داد: هوبره با نام علمی Chlamidotis undulata از راسته درناسانان است و این تیره با ۶۰ سانتیمتر طول بدن، ظاهری شبیه به بوقلمون دارد.

این مسئول همچنین افزود: بر اساس آخرین فهرست طبقه بندی حفاظتی مهره داران کشور در سال ۱۴۰۱، این گونه در زمره گونه‌های مهاجر و در معرض خطر انقراض رده بندی شده است.

جوانبخت ادامه داد: زیستگاه این پرنده در مناطق شنی و تپه ماهور‌های ریگزار، بیابان‌ها و نواحی کویری با بوته‌های پراکنده و حاشیه گندمزار‌ها است و این پرنده در روی زمین آشیانه می‌سازد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزه ادامه داد: به دلیل کاهش شدید جمعیت این گونه، ضرورت دارد برنامه ریزی دقیقی برای حفاظت و جلوگیری از هرگونه شکار و صید این گونه انجام شود.

این مسئول از همه شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی، مراتب را با شماره تلفن: ۰۵۱۴۳۵۲۴۵۱۴ و یا سامانه ۱۵۴۰ به این اداره اطلاع رسانی کنند.