آبیاری کشت پاییزه ایلام با سامانه گرمسیری
۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان ایلام در کشت پاییزه امسال از آب طرح سامانه گرمسیری سیراب میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «فریدون همتی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح سامانه گرمسیری با بیان اینکه ۱۸ هزار هکتار از اراضی استان با تکمیل طرح سامانه گرمسیری سیراب خواهد شد اظهار داشت: از این مقدار حدود ۹ هزار هکتار از اراضی تا پایان امسال از آین آب بهره مند می شوند.
طرح سامانه گرمسیری طرحی که عملیات اجرای آن در سال ۱۳۹۰ با هدف آبیاری دشتهای بایر و زمینهای دیم در استانهای کرمانشاه و ایلام آغاز شد.
سامانه گرمسیری بزرگترین طرح انتقال آب زمینهای کشاورزی در غرب کشور است که با تکمیل آن علاوه بر ۶ هزار فرصت شغلی، ۹۰ هزار تن به محصولات کشاورزی استان نیز اضافه میکند.
در قالب طرح سامانه گرمسیری ۵۳ هزار هکتار از اراضی استانهای کرمانشاه و ایلام را آبیاری خواهند شد که از این میزان، ۱۸ هزار هکتار در استان ایلام قرار دارد.