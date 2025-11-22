به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای تشکری هاشمی گفت: اگر آن طور که اورژانس تهران می گوید آمبولانس کم دارد، باید به آنها کمک کنیم .





اما اورژانس تهران در واکنش به صحبت های عضو شورای شهر، در اطلاعیه ای اعلام کرد: با وجود کمبودهای موجود، هم‌زمان ۴ پایگاهِ نزدیکِ محلِ حادثهِ بزرگراه چمران؛ بر بالین مصدومان و بیماران دیگر حضور داشته و نزدیک‌ترین آمبولانس آزاد از پایگاه اورژانس پنجم اعزام شد و گروه اعزامی در زمان اوج ترافیک در مدت ۲۰ دقیقه به صحنه حادثه رسیدند. در این اطلاعیه همچنین با انتقاد از اجرا نشدن قانون در بیمارستان ها آمده: فقط 3 یا 4 بیمارستان تهران، مصدومان تصادفی را پذیرش می کنند و این خلاف قانون است و باید فکری برای آن شود.