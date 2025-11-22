معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان البرز از برپایی کاروان سلامت و ارائه ۹۸۰ خدمت سلامت محور در فردیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، داود رجبی در خصوص این اقدام اظهار کرد: در این اردوی یکروزه، ۹۸۰ خدمت سلامتمحور به ساکنان کمبرخوردار منطقه ارائه شد که ارزش ریالی آن بیش از ۴۷۷ میلیون تومان برآورد شده است. خدمات ارائهشده شامل دندانپزشکی، پزشک عمومی، داروخانه، بیناییسنجی، فیزیوتراپی، مامایی، مشاوره روانشناسی و حقوقی، تست قند و فشار خون، طب سنتی و طب سوزنی بود. همچنین دهها عینک طبی به بیماران نیازمند اهدا شد.
وی، گفت: ظرفیت بالای گروههای جهادی و داوطلبان هلالاحمر میتواند در بهبود خدماترسانی به جامعه و رفع دغدغههای درمانی مردم نقشی مؤثر داشته باشد.