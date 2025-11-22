در این اردوی یک‌روزه، ۹۸۰ خدمت سلامت‌محور به ساکنان کم‌برخوردار منطقه ارائه شد که ارزش ریالی آن بیش از ۴۷۷ میلیون تومان برآورد شده است. خدمات ارائه‌شده شامل دندانپزشکی، پزشک عمومی، داروخانه، بینایی‌سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، مشاوره روانشناسی و حقوقی، تست قند و فشار خون، طب سنتی و طب سوزنی بود. همچنین ده‌ها عینک طبی به بیماران نیازمند اهدا شد.