تفاهمنامه توسعه زیرساختهای ارتباطی جامعه عشایری، به ویژه اتصال ادارات امور عشایر و مراکز آموزشی به شبکه فیبر نوری و ارائه خدمات ارتباطی عشایر، میان سازمان امور عشایر ایران و شرکت مخابرات ایران امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان امور عشایر ایران در آیین امضای این تفاهمنامه همکاری، با تأکید بر نقش هویتی، تولیدی و امنیتی جامعه عشایری؛ توسعه زیرساختهای ارتباطی از جمله اتصال واحدهای عشایری به فیبر نوری را گامی اساسی برای تداوم زندگی کوچنشینی دانست و هشدار داد که نبود امکانات اولیه، نسل جدید عشایر را ناگزیر به کوچ به شهرها خواهد کرد.
جهانبخش میرزاوند با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای ارتباطی پایدار و پرسرعت برای جامعه عشایری، افزود: براساس این تفاهمنامه، تمام مراکز اداری امور عشایر، مراکز آموزشی عشایری در دوره متوسطه اول و دوم، مدارس شبانهروزی عشایری و تشکلهای عشایری شامل اتحادیهها و شرکتهای تعاونی در سراسر کشور به شبکه فیبر نوری با تخفیف ویژه متصل میشوند.
وی این اقدام را بخشی از برنامه عدالتمحور دولت چهاردهم برای تقویت معیشت، آموزش و خدمات هوشمند در مناطق عشایری دانست و گفت: براساس تعهدات شرکت مخابرات ایران در این تفاهمنامه، خدمات دیتای امن با تخفیف ویژه، خدمات نامبرینگ با سرشماره ۴۰۱۰۴ برای ستاد و کلیه ادارات تابعه سازمان امور عشایر، سایر خدمات مورد توافق از جمله پایش تصویری، خدمات ابری و اینترنت تجاری، و همچنین امکان استفاده امن و پایدار از بسترهای فیبر نوری در حوزه هوشمندسازی در اختیار سازمان امور عشایر و تشکلهای عشایری قرار میگیرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با اشاره به اهمیت اتصال امن و پایدار افزود: این خدمات زمینه توسعه تجارت دیجیتال، آموزش هوشمند، ارائه خدمات نوین و مدیریت الکترونیکی فعالیتهای عشایری را فراهم میکند.
میرزاوند با هشدار نسبت به پیامدهای فراهم نشدن امکانات اولیه زندگی برای جامعه عشایری، گفت: بیتوجهی به خدمات پایهای ارتباطی میتواند موجب مهاجرت نسل جدید شود و این مهاجرت میلیونها شغل وابسته به تولیدات عشایری را دچار اختلال کرده و به بخشهایی تولیدی کشور مانند تامین گوشت قرمز، صنایع دستی، گیاهان دارویی و گردشگری خسارت جبرانناپذیر وارد میکند.
وی با اشاره به این که گردش مالی صنایع دستی در جهان حدود هزار میلیارد دلار است، اما سهم ایران کمتر از نیم درصد است، افزود: سرمایهگذاری ارتباطی در مناطق عشایری یکی از راههای سریعالاثر برای توسعه معیشت عشایر و معرفی صنایع دستی عشایر در سطح ملی، منطقهای و بینالمللی است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با تشریح اهمیت زیرساختهای ارتباطی در جهان امروز گفت: در گذشته در طول مسیر سفر دیدن احشام و درخت نشانه آبادی بود، اما امروز هر جا آنتن تلفن همراه باشد مردم احساس امنیت، آرامش و اتصال به خانواده و کار دارند. اتصال فیبر نوری، جامعه عشایری را از تنهایی جدا کرده و به دنیای تبادل اطلاعات، تجارت، آموزش و خدمات متصل میکند.
میرزاوند با اشاره به افزایش لحظهای دادهها، استفاده از کلاندادهها، آموزش آنلاین، ارتباطات تصویری و نقش فناوری در اداره جامعه افزود: ارائه خدمات به عشایر بدون زیرساخت ارتباطی ممکن نیست.
وی در این مراسم با یادآوری جایگاه تاریخی عشایر در پاسداری از تمامیت ارضی و نقش هویتساز آنان گفت: جامعه عشایری قرنها در خط مقدم دفاع بوده و تقدیم ۱۱ هزار شهید در دفاع مقدس و ۵۳ شهید در جنگ ترکیبی اخیر نشان میدهد این جامعه همچنان یکی از تکیهگاههای امنیت کشور است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران همچنین از اختصاص شماره ۴۰۱۰۴ به سازمان امور عشایر خبر داد و گفت: این شماره به احترام ۱۰۴ ایل عشایری انتخاب شده و از هر طرف خوانده شود ۴۰۱۰۴ است و دسترسی مردم در استانها و شهرستانها را به سازمان امور عشایر برای دریافت خدمات تسهیل میکند.
میرزاوند در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این تفاهمنامه، جامعه عشایری همچنان پویا، مولد و اثرگذار باقی بماند و گفت: این تفاهمنامه اقدامی در مسیر عدالت ارتباطی دولت چهاردهم است و امیدواریم خیر جمعی و خدمات بهتر برای عشایر به همراه داشته باشد.
همچنین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست امضای تفاهمنامه با سازمان امور عشایر گفت: اتصال ادارات کل امور عشایر در استانها در چارچوب پروژه ملی توسعه فیبر نوری و همزمان با اتصال خانه و کسبوکارها انجام خواهد شد.
محمد جعفرپور با قدردانی از جامعه عشایری که همواره جزو افتخارات و مرزداران اصلی کشور بودهاند افزود : طرح فیبر خانه ها و کسبوکارها تا پایان دولت چهاردهم با اولویت مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت اجرا میشود و سرویسهای مورد نیاز نهادها و سازمانها نیز در همین مسیر متصل خواهد شد.
وی ایجاد پوشش ارتباطی را عامل تسهیل ارائه خدمات دولتی و غیردولتی دانست و گفت : در حوزه عشایر، توسعه ارتباطات میتواند نقش مهمی در آموزش و دسترسی مردم به خدمات داشته باشد و ما هر اقدامی که در توان باشد انجام خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین از ارائه خط یکپارچه با سرشماره ۴۰۱۰۴ برای خدمات ارتباطی عشایر و تلاش برای تقویت آنتن دهی و بهبود کیفیت ارتباطات در مناطق حضور عشایر خبر داد.
نشست انعقاد تفاهمنامه میان سازمان امور عشایر ایران و شرکت مخابرات ایران روز ۱ آذرماه در سالن کوچ برگزار شد. در این نشست، مدیران ارشد دو مجموعه حضور داشتند و برای توسعه زیرساختهای ارتباطی جامعه عشایری، به ویژه اتصال ادارات امور عشایر و مراکز آموزشی به شبکه فیبر نوری و ارائه خدمات ارتباطی مورد نیاز به عشایر، تفاهمنامه همکاری امضا شد.