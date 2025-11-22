پخش زنده
امروز: -
با انسداد هزار و ۹۳ حلقه چاه غیر مجاز درکرمانشاه ۵۲ میلیون متر مکعبی منابع آب زیرزمینی صرفه جویی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از انسداد بیش از ۱۰۹۳ چاه غیرمجاز در سطح استان کرمانشاه و صیانت از هدر رفت ۵۲ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی به عنوان سرمایه ملی خبر داد.
طهماسب نجفی امروز در نشست کارگروه سازگاری با کمآبی استان که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، فرماندار صحنه و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، اظهار داشت: طبق گزارشها حدود ۴۴ هزار و ۸۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان وجود دارد.وی با بیان اینکه حفر چاههای غیرمجاز و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، سرقت از سرمایههای ملی و تضییع حقوق عمومی است، افزود: این اقدام یکی از مهمترین عوامل تشدید بحران در حوزههای مختلف بهویژه امنیت غذایی و آب شرب به شمار میرود.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به همراهی مطلوب دستگاههای اجرایی، قضایی، نظارتی، امنیتی و انتظامی گفت: از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۹۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که این اقدام نقش مهمی در صیانت از منابع آبی و جلوگیری از اتلاف ۵۲ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی داشته است.