اجرای طرح بزرگ ممیزی املاک با اعتبار ۱۹ میلیارد تومان و مدت اجرای دو سال، در تربت‌حیدریه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار تربت‌حیدریه گفت: این طرح که ممیزی ۵۷ هزار پلاک را شامل می‌شود، پیشرو در سطح خراسان رضوی است و با تدوین یکی از کامل‌ترین اسناد مناقصه‌ای آغاز شده است.

وحید فرخ تبار هدف از اجرای این طرح را مرتب‌سازی اطلاعات شهروندان برای ثبت در بانک اطلاعاتی جامع و برنامه‌ریزی توسعه و رفاه شهری بر مبنای این داده‌ها عنوان کرد و گفت: براساس برآورد اولیه، ۵۷ هزار ملک تجاری، مسکونی و اداری طی دو سال آینده توسط ماموران ممیزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او از مهم‌ترین مزایای این طرح را ثبت سوابق املاک و اصناف، تدوین اطلاعات به‌روز از وضعیت فعلی املاک، تسهیل دسترسی به داده‌ها و ارائه خدمات مکانی در سامانه یکپارچه شهرسازی برشمرد.

شهردار تربت‌حیدریه گفت: جمع‌آوری آمار و اطلاعات توسط گروه ممیزی میدانی شامل پنج تیم دو نفره از امروز، شنبه آغاز شد.