پخش زنده
امروز: -
وزارت دارایی افغانستان از بازگشایی دفتر نمایندگی بانک جهانی در این کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، وزارت دارایی افغانستان امروز در خبرنامهای اعلام کرد: بازگشایی دفتر بانک جهانی در افغانستان با تلاش وزارت دارایی این کشور صورت گرفته و اکنون این بانک آماده است بدهیهای خود به شرکتهای قراردادی در افغانستان را پرداخت کند.
وزارت دارایی افغانستان گفته است: بانک جهانی مبلغ چهل و پنج میلیون دلار به شرکتهای قراردادی بدهکار است که این مبلغ در چهار قسط با هماهنگی وزارت دارایی به شرکتهای طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
در این خبرنامه آمده است: در مرحله نخست، نه میلیون و سیصد هزار دلار به صورت مستقیم به شرکتهای قراردادی خارجی پرداخت میشود.
وزارت دارایی افغانستان این اقدام را گامی مثبت و آن را گویای تعهد حکومت این کشور برای تامین حقوق شهروندان این کشور خوانده است.
قبل از این بانک جهانی موضوع بدهی پنجاه میلیون دلاری به شرکتهای قراردادی در افغانستان را رد کرده بود.