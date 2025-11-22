مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، حضور و هوشمندی بی سابقه مردم عراق در انتخابات اخیر را دستاوردی بزرگ قلمداد کرد که در تاریخ عراق بی سابقه بوده و آن را نشان دهنده رشد و بلوغ سیاسی ملت این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل امروز شنبه یکم آذرماه در دیدار سید محسن حکیم مشاور ارشد سید عمار حکیم و نائب رئیس جریان حکمت ملی عراق افزود: رابطه بین ایران و عراق محکم، تاریخی، ریشه‌دار و بدون گسست است و روز به روز نیز استحکام بیشتری می‌یابد و مایه امید جهان اسلام خواهد بود.

حکیم نیز در این دیدار آخرین وضعیت کشور عراق پس از انتخابات اخیر را تشریح کرد و اقبال و حضور بی سابقه مردم در انتخابات با وجود توطیه‌های دشمنان را دستاوردی بزرگ برای کشور عراق ارزیابی کرد.

وی همچنین ضمن تشکر از پیام ولایتی درباره انتخابات عراق، آن را حاوی نکاتی بسیار مهم دانست.