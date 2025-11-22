لرستان؛
دستگیری ۱۷ متهم تحت تعقیب قضایی در دلفان
فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری ۱۷ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ بهروز بازوند گفت: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب قضایی ،دستگیری این افراد قانون گریز در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان دلفان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دلفان افزود:با تلاش مأموران انتظامی و اجرای عملیات پلیسی ۱۷ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ بازوند تأکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی به صورت ويژه در دستور کار پليس استان قرار دارد.