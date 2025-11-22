فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری ۱۷ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در این شهرستان خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ بهروز بازوند گفت: در اجرای طرح شناسایی متهمان تحت تعقیب قضایی ،دستگیری این افراد قانون گریز در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان دلفان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دلفان افزود:با تلاش مأموران انتظامی و اجرای عملیات پلیسی ۱۷ متهم تحت تعقیب قضایی و انتظامی در این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.