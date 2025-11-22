پخش زنده
مرحله یک شانزدهم پایانی رقابتهای فوتبال جام حذفی ایران با پیروزی تیمهای چادرملو اردکان، مس رفسنجان، خیبر خرم آباد و ملوان انزلی ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای چادرملو اردکان، مس رفسنجان، خیبر خرم آباد و ملوان انزلی امروز شنبه یکم آذر در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی ایران با برتری مقابل حریفان خود راهی دور یک هشتم مسابقات شدند.
- تیمهای چادرملو و ذوبآهن در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت امیر عرببراقی به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود چادرملو به پایان رسید.
شاگردان سعید اخباری در تیم چادرملو توانستند در دقیقه ۳+۹۰ توسط علی خدادادی به گل برسند؛ گلی دیرهنگام که سرنوشت بازی را مشخص کرد و مانع از رفتن مسابقه به وقتهای اضافه شد.
در سوی مقابل، تیم ذوبآهن با هدایت قاسم حدادیفر تلاش زیادی برای باز کردن دروازه حریف داشت، اما نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند و در نهایت از گردونه رقابتهای جام حذفی کنار رفت.
- تیمهای مس رفسنجان و داماش گیلان در ورزشگاه شهدای مس رفسجان با قضاوت حسین اسماعیلی رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان، این شاگردان رسول خطیبی در مس بودند که با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند.
تنها گل مسابقه در دقیقه ۷۶ توسط آرمان رمضانی به ثمر رسید تا تعیینکننده نتیجه نهایی باشد. با این پیروزی، مس رفسنجان گامی دیگر در مسیر جام حذفی برداشت و به مرحله بعد صعود کرد.
در سوی دیگر، تیم داماش گیلان نتوانست با خلق فرصتهای جدی، دروازه میزبان را گشوده و در نهایت مغلوب شد.
- دو تیم خیبر خرمآباد و آکادمی کیا هم در ورزشگاه تختی آبادان با قضاوت وحید زمانی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که در نهایت با پیروزی ۲ بر یک خیبر به پایان رسید.
شاگردان سید مهدی رحمتی در تیم خیبر خیلی زود جریان بازی را در دست گرفتند و در دقیقه ۱۵ توسط عیسی مرادی به گل نخست رسیدند. در ادامه و پیش از پایان نیمه اول، محسن سفیدچغایی در دقیقه ۴۲ اختلاف را دو برابر کرد تا خیبر با برتری مطمئنتری راهی رختکن شود.
در سوی مقابل، تیم آکادمی کیا با هدایت مهدی توتونچی در لحظات تلفشده نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد؛ جایی که امیررضا فیروزبخت در دقیقه ۲+۴۵ موفق شد تنها گل تیمش را به ثمر برساند. تلاشهای شاگردان توتونچی در نیمه دوم برای بازگشت نتیجه ثمری نداشت و در نهایت خیبر با حفظ برتری خود راهی مرحله بعد شد.
- آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی نیز با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک برابر هم قرار گرفتند که این دیدار پس از یک مسابقه پرفشار و نزدیک، در وقتهای قانونی و اضافه با نتیجه یک بر یک به پایان رسید و سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.
آلومینیوم بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۵ توسط رضا مرزبان به گل رسید تا شاگردان سید مجتبی حسینی خیلی زود از حریف پیش بیفتند. پس از این گل، آلومینیوم تلاش کرد بازی را کنترل کند، اما ملوان رفتهرفته به جریان مسابقه برگشت.
در نیمه دوم، حملات تیم مازیار زارع افزایش یافت و در دقیقه ۷۷ علیرضا رمضانی با شوتی دقیق و دیدنی دروازه آلومینیوم را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. تلاش دو تیم در ادامه و حتی در وقتهای اضافه نتیجهای نداشت و مسابقه با همان نتیجه یک بر یک به ضربات پنالتی سپرده شد.
در ضربات پنالتی، این ملوان بود که نمایش مطمئنتری داشت و توانست با برتری ۴ بر ۲ آلومینیوم را شکست دهد و به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی راه پیدا کند.