دستور رئیسجمهور برای تأمین اعتبار قطارهای حومهای
رئیسجمهور با حضور در وزارت راه و شهرسازی، ضمن دریافت گزارشهای مرتبط با حمل و نقل ریلی حومهای و مطالعات تطبیقی پاریس و برلین، دستور اجرایی درباره ساختار سازمانی، تأمین اعتبار تعمیر قطارهای حومهای و شیوههای سرمایهگذاری برای توسعه ریلی حومهای را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز شنبه با حضور در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی، تصمیمگیری درباره توسعه و تکمیل خطوط ریلی حومهای را که در بازدید روز ۸ آبان ۱۴۰۴ بررسی شده بود، پیگیری کرد.
در این نشست، گزارشی از اقدامات انجامشده درباره مطالعات تطبیقی میان شرکتهای حمل و نقل ریلی حومهای و منطقهای در کلانشهرهای پاریس و برلین و مقایسه آن با تهران، ارائه شد.
رئیسجمهور، پس از شنیدن این گزارش، بر نهاییکردن ساختار سازمانی، مشارکت و سرمایهگذاری شهرداریها و شکلگیری مجموعههای غیر دولتی برای تسریع در تکمیل طرحهای ناتمام حمل و نقل عمومی ریلی حومهای، تأکید کرد.
در این نشست، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز گزارش کامل سفر خود به چین و جزئیات خدمات قطارهای حومهای و نیازهای زیرساختی و ناوگانی این بخش را ارائه کرد.
این نشست در ادامه بازدید رئیسجمهور از شبکه ریلی منطقهای تهران در ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد که در آن، آقای پزشکیان بر تکمیل نقاط تبادلی شبکه ریلی و مترو و تأمین منابع برای تعمیرات اساسی ۹ دستگاه ریلباس، تأکید کرده بود.
رئیسجمهور در نشست امروز، تأمین ناوگان ریلی با استفاده از ظرفیت مولدسازی و فراخوان سرمایهگذاران بخش خصوصی را از اولویتهای ساماندهی حمل و نقل عمومی دانست و هدف از این اقدام را کاهش ضرر و زیان در دوره بهرهبرداری، عنوان کرد.
بر اساس دستور آقای پزشکیان، سازمان برنامه و بودجه موظف شد که برای تأمین مالی تعمیرات ناوگان ریلی، اقدام کند. همچنین، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مکلف شد تا ساختار مناسب برای تشکیل شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی حومهای و منطقهای، بهویژه در منطقه تهران را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، تنظیم و ارائه کند.
گفتنی است، مدیرعامل راهآهن اعلام کرده بود که با تکمیل طرح توسعه قطارهای حومهای و منطقهای، امکان جابجایی هر سال ۱۶۰ میلیون مسافر با ۳۰۰ دستگاه ریلباس فراهم خواهد شد و توسعه خطوط غرب استان تهران به ۷۵ درصد پیشرفت رسیده است.