بحران افزایش قیمتها در آمریکا و نارضایتی عمومی از گرانیها به وجه ترامپ همانند بایدن ضربه شدیدی زده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، با وجود وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ برای کاهش هزینههای زندگی، گزارش تازه رویترز نشان میدهد که رئیسجمهور آمریکا با همان واقعیتی روبهرو شده که جو بایدن را گرفتار کرده بود: قیمتها پس از افزایش بهسختی پایین میآیند و نارضایتی عمومی از گرانی در حال ضربهزدن به محبوبیت دولت است.
به نقل از خبرگزاری رویترز، ترامپ که وعده داده بود تورم دوران بایدن را مهار کند، اکنون با افزایش هزینههای کالاهای اساسی مواجه است و حتی برخی تحلیلگران میگویند او همان اشتباهات بایدن را تکرار میکند؛ از جمله کوچکشمردن فشار گرانی بر خانوارها و تکیه بیش از حد بر سرمایهگذاریهای کلان که سالها طول میکشد، نتیجه بدهد.
در ادامه آمده است که ترامپ در روزهای اخیر، از جمله در مراسم استقبال از ولیعهد عربستان، بارها از «تریلیونها دلار سرمایهگذاری جدید» سخن گفته و مدعی شده است این سرمایهها اشتغال میسازند، اما شواهد نشان میدهد قیمت بسیاری از کالاها، بهویژه کالاهای مشمول تعرفهها، همچنان بالاتر از قبل است.
این گزارش افزود که تحلیلگران اقتصادی مانند مایکل استرین از اندیشکده امریکن اینترپرایز میگویند ترامپ و بایدن هر دو از یک واقعیت سیاسی غافل ماندهاند: «مردم آمریکا بیش از هر چیز از افزایش سریع قیمتها متنفرند.»
در ادامه آمده است که با وجود کاهش نرخ تورم به حدود ۳ درصد، قیمت مواد غذایی محبوب آمریکاییها همچنان رو به افزایش است؛ چنانکه بهای گوشت نزدیک ۱۵ درصد، موز ۷ درصد و قهوه بیش از ۲۰ درصد در مقایسه با سال گذشته بالا رفته و این گرانیها بسیاری از افزایشهای دستمزدی را بیاثر کرده است.
این گزارش اضافه کرد که نارضایتی اقتصادی، محبوبیت ترامپ را کاهش داده و طبق نظرسنجی رویترز/ایپسوس، میزان تأیید عملکرد او به ۳۸ درصد رسیده که پایینترین سطح از زمان بازگشتش به قدرت است؛ همزمان شاخص احساسات مصرفکننده دانشگاه میشیگان نیز در همه طیفهای سیاسی به پایینترین سطوح خود نزدیک شده است.
در ادامه آمده است که هزینه شام روز شکرگزاری امسال نمونهای از این مشکل است؛ هرچند قیمت بوقلمون کاهش یافته، اما مجموع هزینه این وعده همچنان ۱۳ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۹ است و بسیاری از اقلام مهم آن در مقایسه با سال گذشته افزایش قیمت داشتهاند.
رویترز در این گزارش افزود که بهدنبال نگرانیهای انتخاباتی، ترامپ قصد دارد سفرهای بیشتری به ایالتهای سرنوشتساز داشته باشد و بر طرحهایی مانند کاهش مالیات بر اضافهکاری، انعام و مزایای بازنشستگی، مقرراتزدایی و کاهش قیمت داروها تمرکز کند؛ اقداماتی که دولت میگوید قدرت خرید مردم را تقویت میکند.
در ادامه آمده است که ترامپ هفته گذشته برای کاهش فشار بر خانوارها، تعرفه صدها قلم کالای خوراکی از جمله قهوه و موز را کاهش داد و حتی از احتمال پرداخت چکهای دوهزار دلاری با درآمدهای تعرفهای سخن گفت؛ با این حال بسیاری از کارشناسان، این وعدهها را ناکافی و پرهزینه میدانند.
این گزارش اضافه کرد که گرچه ترامپ به سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی چشم دوخته، اما خود این صنعت ممکن است با کاهش نیروی کار انسانی و شکلگیری «حباب سرمایهگذاری» چالشهای جدیدی ایجاد کند و همزمان پیشبینیهای خوشبینانه دولت درباره رشد اقتصادی را زیر سؤال ببرد.
در پایان آمده است که درحالیکه ترامپ همچنان از «مزایای عظیم تعرفهها» سخن میگوید و مدعی است بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد به خزانه وارد شده، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد آمریکا در سال آینده را تنها حدود ۲ درصد پیشبینی کرده و کارشناسان هشدار میدهند که ادامه سیاستهای تعرفهای ممکن است هزینههای زندگی را بیش از پیش برای مصرفکنندگان آمریکایی افزایش دهد.