پخش زنده
امروز: -
امیر قلعهنویی با سه لژیونر ایرانی حاضر در لیگ امارات دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته با سردار آزمون، سعید عزتاللهی و مهدی قائدی دیدار و گفتوگو کرد.
اردوی تیم ملی در فیفادی آتی، اهمیت افزایش آمادگی ملی پوشان بویژه بازیکنان حاضر در لیگ امارات تا پیش از این اردو، شرایط این بازیکنان در تیمهای باشگاهیشان و وضعیت آسیب دیدگی آنها از جمله محورهای اصلی این گفتوگو بود.
سرمربی تیم ملی برای اجرای ادامه برنامههای آمادهسازی تیم ملی، نظارت نزدیک و مستمر لیگ و بازیهای حذفی توسط اعضای کادر فنی امروز به تهران باز گشته است.