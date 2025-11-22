پخش زنده
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از اجرای برنامهای ملی برای کاهش ضایعات در ۲۲ محصول کشاورزی پرضایعه کشور خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، غلامرضا گلمحمدی در یک نشست خبری درباره محصولات اولویتدار در برنامه و طرح کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی افزود: با اجرای این طرح و کاهش ۳۰ درصدی ضایعات محصولات کشاورزی و غذایی برآورد میشود که امکان تامین غذا برای ۱۵ میلیون نفر فراهم شود.
وی گفت: در این اولویتبندی محصولاتی مانند برنج، گندم، ذرت، چغندر قند، سبزیجات، صیفیجات گلخانهای، گوجهفرنگی، خیار، هندوانه و خربزه قرار دارند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به محاسبات انجامشده در بخش برنج افزود: میزان ضایعات برنج فقط در یک دوره، معادل ۱۸ میلیون مترمکعب آب مصرف کرده است.
غلامرضا گلمحمدی گفت: این رقم اهمیت مقابله با ضایعات و مسئولیت اجتماعی آحاد مختلف جامعه را در شرایط کمآبی کشور نشان میدهد.
وی درهمین حال درباره تاثیر قطعی برق در افزایش ضایعات محصولات کشاورزی در صنایع فرآوری و گلخانههای کشور افزود: قطعی برق در گلخانهها و کارخانههای فرآوری موجب ایجاد تلفات محصولات غذایی میشود و رییسجمهوری بر رفع مشکل برق در این حوزه تاکید داشته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیشبینی میکنیم استفاده از انرژی خورشیدی بتواند بخش زیادی از مشکلات قطعی برق و خسارتهای آن را برطرف کند.
گلمحمدی ، همچنین استفاده از فناوریهای نوین و بهروزرسانی تجهیزات را از ملزومات کاهش ضایعات بر اثر قطعی برق دانست و افزود: در حال برنامهریزی هستیم تا بخشی از ضایعات قطعی برق و تلفات تولید را به خوراک دام تبدیل شود.
وی بر ضرورت فرهنگسازی مصرف در کنار اصلاحات فنی تاکید کرد و گفت: بخش مهمی از ضایعات در حوزه مصرف اتفاق میافتد و بدون مشارکت مردم امکان کاهش جدی آن وجود ندارد.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره بررسی زنجیره ضایعات در محصول گندم افزود: ضایعات گندم در سطح مزرعه ۵ درصد، در حملونقل ۱.۲ درصد، در مراکز جمعآوری ۲.۱ درصد، در سیلو و نگهداری ۳.۵ درصد، در کارخانه آرد ۳.۷ درصد، در واحدهای نانوایی ۳.۳ درصد و در مصرف خانگی ۸.۴ درصد است.
گلمحمدی گفت: مجموع ضایعات زنجیره گندم به ۲۲.۴ درصد میرسد و بیشترین سهم ضایعات مربوط به مصرف خانگی است.
وی با اشاره به این که برخی از ضایعات خارج از مسئولیت مستقیم بخش کشاورزی رخ میدهد، افزود: برای مثال در میادین میوه و ترهبار بین ۱۰ تا ۱۵ درصد تلفات اتفاق میافتد که خارج از حیطه ما است و بنابراین کاهش ضایعات نیازمند همکاری دستگاههایی مانند وزارت صنعت، آموزش و پرورش و مدیریت شهری است.
رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اگر همه حلقههای زنجیره تولید تا مصرف را همراه کنیم، میتوانیم با کاهش ضایعات، هم امنیت غذایی کشور را تقویت کنیم و هم فشار بر منابع آب و خاک را کاهش دهیم.