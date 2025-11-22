به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کیانوش رحمتی، سرمربی تیم فوتبال شهرداری نوشهر پس از شکست دو به صفر تیمش برابر پیکان در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیم و شرایط باشگاه صحبت کرد.

رحمتی درباره بازی گفت: «مسابقه سنگینی بود. پیکان تیم خوبی است و بازیکنان و کادرفنی آنها عملکرد قابل قبولی داشتند. ما بازی آنها را آنالیز کرده بودیم و از نظر فنی تیم خوبی هستند. بازی را خوب شروع کردیم و بازیکنان با آرامش بیشتری کار می‌کردند، اما از دقیقه ۱۵ تا پایان نیمه اول کنترل بازی را از دست دادیم و دو گل دریافت کردیم. نیمه دوم کاملاً تیم برتر زمین بودیم و حداقل مستحق زدن یک گل بودیم.»

سرمربی شهرداری درباره شرایط داوری گفت: «خسته نباشید به تیم داوری؛ امروز بهترین روز خود را پشت سر گذاشتند و از عملکردشان راضی هستیم. با این حال، شرایط ناآرام در نوشهر روی تیم تأثیر گذاشته است. آرامش کافی در باشگاه و زمین مسابقه وجود ندارد و این موضوع در ساق پای بازیکنان مشخص است.»

کیانوش رحمتی درباره وضعیت تیم در جدول لیگ یک هم بیان کرد: «بومی‌گرایی هزینه دارد. در بازی امروز هفت بازیکن نوشهری در ترکیب حضور داشتند که کم پیش می‌آید. هفته گذشته یک بازیکن زیر ۲۳ سال ما اشتباه فردی داشت و امروز یک بازیکن سهمیه امید گل به خودی زد. اینها تجربه و دستاورد برای آینده هستند. هدف ما اصلاح جایگاه تیم در جدول است و باشگاه پیگیر بازگرداندن سه امتیاز کسر شده است.

رحمتی ادامه داد: «دست مردم نوشهر را می‌بوسم و بابت این باخت عذرخواهی می‌کنم. متأسفانه برخی تماشاگرنما‌ها فشار زیادی به تیم وارد می‌کنند. خوشبختانه در بین دو نیمه به بازیکنان اعتمادبه‌نفس دادیم و در نیمه دوم آنها عالی بودند. بیش از ۷۰ درصد بازی در نیمه حریف بود و موقعیت‌های گل خوبی ایجاد کردیم. اگر آرامش داشته باشیم، می‌توانیم مثل نیمه دوم فوتبال بازی کنیم.»

او درباره حواشی مدیریتی هم گفت: «منافع شخصی برخی افراد در نوشهر و حتی تهران با حضور من همخوانی ندارد. برخی مدیر برنامه‌ها و اتاق‌های فکر بدون دلسوزی برای تیم‌های شهرستانی تصمیم‌گیری می‌کنند. از هواداران واقعی شهرداری نوشهر می‌خواهم در بازی بعدی حضور پیدا کنند. ما با تمام توان برای برد تلاش خواهیم کرد.»