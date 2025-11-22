پخش زنده
شعلههای آتش که از حدود ۱۰ آبان در دل جنگلهای هیرکانی منطقه الیت مرزنآباد چالوس زبانه کشیده، پس از گذشت چندین روز همچنان ادامه دارد و این منطقه را با یکی از جدیترین بحرانهای محیطزیستی شمال کشور روبهرو کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حاشیه جنوبی دریای خزر پوشیده از جنگلهای ۵۰ میلیون ساله هیرکانی است؛ جنگلهایی که از عصر یخبندان تا امروز در برابر سیلها، تغییرات اقلیمی و آتشسوزیهای متعدد ایستادگی کردهاند و به عنوان یکی از ذخیرهگاههای مهم زیستکره شناخته میشوند. منطقه الیت چالوس نیز بخشی از همین پهنه باارزش طبیعی است که این روزها زیر فشار شعلههای بیوقفه قرار دارد.
گرمای هوا، صعبالعبور بودن منطقه و انباشت برگها و لاشه درختان خشکشده، عوامل مهمی هستند که به گسترش آتش دامن زدهاند و عملیات اطفا را با دشواری همراه کردهاند.
آخرین وضعیت از نگاه استاندار مازندران
استاندار مازندران در تشریح تازهترین وضعیت آتشسوزی گفت: تا امروز اول آذر، حدود ۸ هکتار از عرصههای جنگلی الیت درگیر آتش شده است. عملیات اطفا با مشارکت بالگردهای هلالاحمر و سپاه پاسداران، تیمهای تخصصی، گروههای مردمی و دوستداران محیطزیست بدون وقفه ادامه دارد.
مهدی یونسی رستمی افزود: چندین فروند بالگرد و هواپیماهای آتشنشان به کار گرفته شدهاند و همین موضوع روند مهار آتش را سرعت بخشیده است.
حضور ۴۰۰ نیروی تخصصی؛ کمکهای بینالمللی در راه
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست نیز با اشاره به استقرار گسترده نیروها در محل حادثه گفت: از نخستین ساعات حریق، نیروهای محیطزیست و مجموعه دستگاههای امدادی در منطقه حاضر بودهاند. حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای محلی، محیطبانان، جنگلبانان، هلالاحمر و ستاد مدیریت بحران درگیر عملیات هستند.
وی افزود: با توجه به خشکسالیهای شدید و تداوم کمبارشیها، بهطور جدی نیازمند تشکیل یگان ویژه در زیرمجموعه ستاد مدیریت بحران برای اطفای حریق جنگلها ـ چه در جنگلهای زاگرس و چه هیرکانی ـ هستیم. ایجاد این یگان میتواند امکان واکنش سریع و بهموقع را فراهم کند و از گسترش آتشسوزیها جلوگیری شود. این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.
وی با تأیید دریافت کمکهای بینالمللی افزود: امروز دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه به همراه یک بالگرد و هشت نیروی تخصصی وارد عملیات میشوند.
دو مقام جمهوری آذربایجان در تماسهای جداگانه با سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو، آمادگی آذربایجان برای کمک به اطفای حریق در جنگلهای مازندران را اعلام کردند. روسیه نیز اعلام کرده در صورت نیاز، ظرفیتهای خود را در اختیار ایران قرار میدهد.
در این میان، به گفته سخنگوی جمعیت هلالاحمر، پنج نفر از نیروهای حاضر در عملیات مصدوم شدهاند که یک نفر به مرکز درمانی منتقل و چهار نفر در محل درمان شدهاند.
آسیب به زیستبوم ارزشمند هیرکانی
آتشسوزی الیت، علاوه بر تهدید جان جنگلبانان و نیروهای امدادی، بخشهایی از جنگل را بهشدت آسیب زده است. این منطقه زیستگاه گونههای حیوانی و گیاهی ویژهای است و از بین رفتن حتی چند هکتار از آن میتواند روند طبیعی بازسازی و تعادل اکولوژیکی را مختل کند.
لزوم بازنگری در شیوههای حفاظت
آتشسوزی الیت بار دیگر ضرورت تقویت زیرساختهای حفاظتی جنگلها را یادآوری میکند. مراقبت از این ذخایر طبیعی نیازمند سامانههای پیشآگاهی دقیق، استفاده از پهپاد و حسگرهای حرارتی، افزایش توان واکنش سریع و آموزش جوامع محلی است. همچنین بررسی شفاف علت حادثه و پیگیری عوامل احتمالی انسانی میتواند نقش مهمی در جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی داشته باشد.
جنگلهای هیرکانی میراثی بیهمتا برای ایران و جهاناند. تداوم همکاری مسئولان و مردم میتواند از تشدید اینگونه حوادث جلوگیری کند و به حفظ این سرمایه طبیعی کمک کند.