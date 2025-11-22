به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،علیرضا لطفی گفت: پرونده کم فروشی مرغ ، در فروشگاه سطح شهرستان کرمانشاه در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، علاوه بر اینکه واحد صنفی به مدت 3 روز پلمپ گردید.اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت3 میلیارد و 248 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. به گفته لطفی : بازرسان صمت طبق گزارشات مردمی این تخلف را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد. لطفی در خاتمه تصریح کرد : شهروندان عزیز استان می توانند شکایات و گزارش های خود را از طریق سامانه اینترنتی https://tazirat135.ir تعزیرات حکومتی ثبت و ارسال کنند. تا پس از بررسی نتایج به اطلاع آنان برسد.