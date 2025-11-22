تیم فولاد خوزستان در مرحله یک شانزدهم پایانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران با درخشش کاپیتان خود، ساسان انصاری برابر استقلال خوزستان به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فولاد و استقلال خوزستان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز شنبه یکم آذرماه در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم رفتند تا دربی خوزستان را برگزار کنند.

در این بازی فولاد توانست با نمایشی هجومی و هدفمند به برتری سه بر صفر دست پیدا کند.

در این دیدار ساسان انصاری نمایش خیره‌کننده‌ای داشت و نقش اول را در پیروزی فولاد ایفا کرد. او موفق شد هت‌تریک کرده و به تنهایی جواز صعود تیمش را به دور بعد رقابت‌ها کسب کند.

انصاری ابتدا در دقیقه ۴۲ از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال خوزستان را باز کرد، او در وقت‌های اضافه نیمه اول با یک ضربه بغل‌پای فنی و محکم توپ را به کنج دروازه آبی‌پوشان فرستاد و در دقیقه ۶۶ نیز با شوتی سنگین، سومین گل فولاد را به ثمر رساند.

ساسان انصاری در دقیقه ۵۸ فرصت داشت از روی نقطه پنالتی چهارمین گل خود را هم به ثمر برساند، اما محمدجواد کیا دروازه‌بان استقلال خوزستان ضربه‌اش را مهار کرد.