طرح مسکن ملی، عنوان طرحی است که با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه ارائه شده است. مرحله اول ثبت نام طرح مسکن ملی، از سه سال گذشته آغاز شده و وعده دولت، واگذاری ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان واجد الشرایط، تا پایان اجرای این طرح است. مسکن ملی شهرستان پرند استان یکی از بزرگترین طرح های دولت در این شهرستان است. اما این روز‌ها متقاضیان طرح با چالش‌هایی نظیر تاخیر در تحویل طرح و یا افزایش آورده مسکن رو‌به‌رو شده اند.

موضوعی که شهروند خبرنگار ما هم به آن پرداخته است.