شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از پیشرفت نکردن طرح مسکن ملی پرند و بلاتکلیفی متقاضیان این طرح گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.
به گزارش سرویسشهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح مسکن ملی، عنوان طرحی است که با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه ارائه شده است. مرحله اول ثبت نام طرح مسکن ملی، از سه سال گذشته آغاز شده و وعده دولت، واگذاری ۴۰۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان واجد الشرایط، تا پایان اجرای این طرح است. مسکن ملی شهرستان پرند استان یکی از بزرگترین طرح های دولت در این شهرستان است. اما این روزها متقاضیان طرح با چالشهایی نظیر تاخیر در تحویل طرح و یا افزایش آورده مسکن روبهرو شده اند. موضوعی که شهروند خبرنگار ما هم به آن پرداخته است.
متن شهروند خبرنگار ما:
با سلام و احترام
اینجانب متقاضی طرح مسکن ملی پرند هستم در سال ۱۴۰۰ ثبتنام اولیه کرده و تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان آورده مالی داشته ام. متأسفانه با گذشت نزدیک به سه سال از تاریخ ثبتنام و واریز وجوه، هیچ گونه اطلاعرسانی شفاف و روشنی در خصوص روند پیشرفت طرح، زمانبندی تحویل واحدها یا حتی وضع کنونی طرح از طریق سامانه مربوطه یا سایر کانالهای ارتباطی ارائه نشده است. این بلاتکلیفی و شفاف نبودن، علاوه بر ایجاد نگرانی شدید، باعث بلوکه شدن سرمایه قابل توجهی از اینجانب شده که در شرایط کنونی، فشار مالی و روانی قابل توجهی را به این جانب و خانواده وارد کرده است؛ لذا استدعا دارد این موضوع را پیگیری بفرمایید.