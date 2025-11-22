امروز: -
فردا، تشییع پیکر شهدای گمنام دفاع مقدس

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱- ۲۱:۴۱
برچسب ها: تشییع پیکر شهدا ، شهدای گمنام
